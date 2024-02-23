李智凱再度掉馬 體操世界盃科特布斯站沒晉決賽

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（中央社記者黎建忠台北23日電）體操世界盃科特布斯站暨巴黎奧運資格賽，今天進行的男子鞍馬，台灣好手李智凱再度發生掉馬失誤，資格賽排在第27名，而蕭佑然排第26名，2人連續2站無緣晉級決賽搶奧運積分。

體操世界盃科特布斯（Cottbus）站暨巴黎奧運資格賽，今天凌晨比完男子組地板、鞍馬、吊環，以及女子組跳馬、高低槓的資格賽，結果最受矚目的男子鞍馬，台灣的李智凱、蕭佑然依舊沒能拿出最佳表現晉級決賽。

根據大會賽後成績統計，李智凱的難度分5.900、完成分7.900分，總分13.800分排在第27名，蕭佑然的完成分表現稍佳，同樣以總分13.800分但排在第26名。

李智凱的教練林育信在接受中央社記者訪問時透露，其實智凱狀況很好，身體也沒有傷，「可能是因為前一站在開羅失誤，所以導致他心裡比較急，想要在這一場有好表現，才會又發生掉馬的失誤」。

儘管連續2站都沒能晉級決賽搶奧運積分，但林育信還是對子弟兵很有信心，他說：「只要能找回亞運那時候的狀態，後2站絕對沒問題，就怕他會越來越著急，現在只能全力幫忙他了。」

根據巴黎奧運體操的資格取得規定，4場單項資格賽結束後，取總積分前2名的選手獲得參賽資格，亞洲選手就只剩下亞錦賽的1張全能門票，但林育信透露，這場亞錦賽李智凱確定不會參加。

這4場關鍵的奧運資格賽台灣派出鞍馬李智凱、蕭佑然，單槓唐嘉鴻、雙槓洪源禧、吊環林冠儀、跳馬曾為聖等6人參加5項，全都是一時之選。（編輯：方沛清）1130223