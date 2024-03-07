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彭名揚冬訓加強核心 5月赴日拚3賽事備戰奧運

2024/3/7 16:16（3/7 16:31 更新）
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113年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組400公尺跨欄預賽7日在板橋體育場舉行，奧運培訓隊選手彭名揚以51秒79、分組第一晉級。中央社記者黃巧雯攝 113年3月7日
113年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組400公尺跨欄預賽7日在板橋體育場舉行，奧運培訓隊選手彭名揚以51秒79、分組第一晉級。中央社記者黃巧雯攝 113年3月7日
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（中央社記者黃巧雯新北7日電）台灣選手彭名揚去年成都世大運在男子400公尺跨欄提前達標巴黎奧運，他今天表示，日前中國移訓主要加強核心，接下來5月赴日參加黃金大獎賽等3賽事後，將閉關備戰巴黎奧運。

出生於運動世家的彭名揚，父、母親都是田徑選手，而他直到高中才專攻田徑，並在去年成都世大運400公尺跨欄以48秒62摘金，締造個人新里程碑，不僅搖身一變成為新全國紀錄保持人，還達標巴黎奧運，只是當他滿心期待迎接杭州亞運之際，卻確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也影響發揮。

新北市全國青年盃田徑公開賽男子400公尺跨欄預賽今天在板橋體育場舉行，這也是彭名揚自去年10月底全國運動會以來首場賽事，從第4組出發的他小試身手，以51秒79、分組第1晉級。

對於預賽表現，彭名揚似乎不是很滿意，他賽後受訪第一句話就是「很亂，動作很醜。」

彭名揚解釋，農曆年前曾去中國移地訓練1個月，主要加強核心，「我覺得身體變得比較穩，但跑的東西練得比較少，動作還有點生疏。」

距離巴黎奧運還有4個月多月，彭名揚分享上半年初步的參賽計畫，目前僅確定5月赴日本靜岡、大阪參賽，以及東京黃金大獎賽，其他包括3月底澳洲以及後續的鑽石聯賽，都還未定案。

在結束日本行後，彭名揚將回到國訓中心閉關訓練，他表示，觀察以往經驗，比賽多寡並非影響表現關鍵，而是取決於自身想不想去拚成績。

彭名揚認為，前面的比賽主要是為了巴黎奧運做調整，將盡可能把狀況調整到最佳，「看奧運能不能晉級到準決賽或決賽。」（編輯：李亨山）1130307

#巴黎奧運
#成都世大運
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