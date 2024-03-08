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自由車手李廷威圓旅歐夢 想包水餃與隊友分享

2024/3/8 13:15（3/8 13:51 更新）
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台灣自由車選手李廷威（左）加入歐洲職業車隊盧比安納高士特森地客洲際車隊（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic），預計4月將展開歐洲旅程，他8日出席活動接受媒體採訪時表示，為應付車隊賽事，花了3個月調整飲食減重9公斤。中央社記者黃巧雯攝 113年3月8日
台灣自由車選手李廷威（左）加入歐洲職業車隊盧比安納高士特森地客洲際車隊（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic），預計4月將展開歐洲旅程，他8日出席活動接受媒體採訪時表示，為應付車隊賽事，花了3個月調整飲食減重9公斤。中央社記者黃巧雯攝 113年3月8日
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣自由車車手李廷威加入盧比安納高士特森地客洲際車隊，預計4月將赴歐，除已減重9公斤、以應付車隊賽事外，因合約中載明車手須輪流煮晚餐，他今天透露，已準備好要包餃子給隊友吃。

台灣車手李廷威獲得歐洲職業車隊盧比安納高士特森地客洲際車隊（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic，LGS）青睞，成為車隊一員，儘管還未與車隊會合，但他透過每天與教練電話溝通，掌握車隊狀況。

李廷威今天出席自行車車錶活動接受媒體採訪時表示，每天都與教練討論，瞭解教練對他的期待，為了能應付車隊賽事，以往熱愛水餃、麵食的他，花了3個月時間調整飲食習慣，成功減重9公斤。

他笑著說，「現在去吃到飽的餐廳，都覺得很不划算。」

不過，能加入歐洲車隊，李廷威在開心之餘也有壓力，他表示，車隊有不少當地年輕有潛力選手，「我必須要對得起車隊給我這個機會，所以要努力地拚。」

李廷威4月將前往歐洲，不僅得學著自己動手下廚，還得煮晚餐給隊友吃，他透露，「車隊有個特別規定，車手每天晚餐要輪流煮飯，而當初合約也有寫，必須要會煮飯。」

由於耳聞新鮮水餃在當地不便宜，李廷威表示，想要包水餃給隊友吃，「但也不能包太多，畢竟餃子熱量很高。」

即將展開歐洲旅程的李廷威期待，未來能有機會再度入選國手，他預計5月將再度回台、參加全國大專校院運動會，為世界大學運動會國手選拔做準備。（編輯：戴光育）1130308

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