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奧運跆拳道亞洲區資格賽 李孟恩距離門票只差1勝

2024/3/16 13:23
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）杭州亞運跆拳道銅牌得主李孟恩今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽男子80公斤以上級首戰登場，以2比1力退阿富汗選手阿米力，闖進4強，將與杭州亞運金牌的中國選手宋兆祥爭奪奧運席次。

台灣跆拳道代表隊這次出征在中國泰安舉行的巴黎奧運亞洲區資格賽，昨天首日賽程，邱義睿、蘇柏亞都在8強落馬，今天輪到李孟恩出賽，成為台灣隊爭取門票最後希望。

李孟恩去年杭州亞運摘下銅牌，也是台灣在跆拳道（對打）唯一獲得獎牌的男子選手，加上這次奧運資格賽又是壓軸出賽，讓他直呼壓力大。

男子80公斤以上級共有8名選手出賽，最終晉級決賽選手，就能登上奧運殿堂，李孟恩首戰對手為阿富汗選手阿米力（Ali Akbar Amiri），前2回合戰況激烈，雙方戰成1比1平手。

關鍵第3回合，李孟恩靠著正拳、中端攻擊先進帳3分，面對對手追擊，李孟恩最終有驚無險以4比3贏得勝利。

李孟恩闖進4強後，接下來將遭遇到杭州亞運金牌得主、中國選手宋兆祥，若能拿下勝利，這將是繼羅嘉翎憑藉著世界排名遞補取得奧運資格以來，跆拳道隊在這次巴黎奧運第2張門票。（編輯：李亨山）1130316

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