高國麟力量釋放更好大巨蛋開轟 帶著哥哥的執著拚

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）富邦悍將野手高國麟今天2局上在台北大巨蛋開轟，他透露今年教練團加入陳連宏，春訓協助調整力量釋放更好，目前成效不錯；高國輝退休後，高國麟感觸也很深，要帶著哥哥們的執著繼續拚。

中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽在台北大巨蛋與中信兄弟交手，高國麟2局上敲出陽春砲、幫助球隊超前比數，也是悍將團隊在台北大巨蛋敲出的首轟，高國麟單場2安貢獻1分打點、為勝利打點，率隊以12比1搶勝。

高國麟表示，賽前練打時覺得球好像比較不會飛，沒想到可以打出全壘打，也提到今年陳連宏加入教練團，春訓協助調整，讓打擊力量可以釋放的比較完整，打起來比較出得了力，「大家春訓花了很多時間調整攻擊，目前看來成效不錯。」

悍將今年由陳金鋒領軍一軍，被問起陳金鋒的帶隊風格，高國麟提到，沒有什麼太大的不同，過去陳金鋒也擔任過二軍總教練，那時就已經很習慣陳金鋒的帶隊風格。

高國麟家中4個兄弟都打過職棒，羅國華、羅國龍、高國輝陸續退役後，今年球季僅剩下高國麟還在職棒奮鬥，被問起今年球季會不會有更不一樣的感覺，高國麟表示，「就剩我一個還在打球，會連哥哥的份一起努力，帶著他們的執著比賽。」（編輯：張雅淨）1130317