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林昀儒返鄉出席桌球賽開幕典禮 小粉絲爭相合照

2024/3/25 15:28（3/25 15:46 更新）
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桌球好手林昀儒（後左）25日返回宜蘭故鄉，出席2024年第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽開幕典禮，並逐一為現場小選手簽名。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年3月25日
桌球好手林昀儒（後左）25日返回宜蘭故鄉，出席2024年第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽開幕典禮，並逐一為現場小選手簽名。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年3月25日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）台灣桌球好手林昀儒今天返回宜蘭故鄉，出席2024年第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽開幕典禮，吸引現場小選手爭相索取簽名與合照。

2024年第2屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽上午在宜蘭運動公園體育館開幕，展開為期6天的比賽。這項競賽由宜蘭縣運動產業發展協會主辦，協會理事長陳貴玲是林昀儒的母親，台灣中油公司也是贊助單位。

指導單位宜蘭縣政府表示，參賽者為國小1至6年級的小選手，吸引全國各地約1500名選手及隊職員參與，其中還有2名日本小選手。

林昀儒受訪時說，非常開心看到外國選手參加這項比賽，也希望以後有愈來愈多國際選手參賽。談到備戰巴黎奧運，林昀儒說，因為現在還有很多比賽，所以先把這些比賽打好，然後再去想奧運。

宜蘭縣長林姿妙致詞時說，感謝林昀儒心繫基層選手培育，並希望透過這項比賽，培養更多未來桌球明日之星。

中油董事長李順欽致詞時表示，多年來，中油贊助各項體育賽事，獎助菁英運動發展，林昀儒也是中油從2017年開始獎助，希望這項比賽的小選手們效法林昀儒平時努力訓練與在國際賽事專注拚搏精神，成為桌壇明日之星。（編輯：方沛清）1130325

#巴黎奧運
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#林昀儒
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