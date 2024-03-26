謝國城盃少棒 雲林文昌、花蓮中原敗部續命

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）謝國城盃少棒賽敗部賽事，雲林縣文昌國小以6比5擊敗屏東縣大平國小，保住晉級生機，花蓮縣中原國小延長賽以3比2擊敗苗栗縣通霄國小續命。

113年謝國城盃少棒賽為LLB亞太區少棒賽國內資格賽，雲林縣文昌國小前一場比賽不敵桃園市龜山國小、落入敗部，今天與屏東縣大平國小交手、沒有退路。

雲林文昌1局下率先得到3分，2局上立刻丟失2分，3局下再攻得3分拉開領先差距，但4局上擋不住屏東大平攻勢，比數被追至剩1分差。

雲林文昌後援投手林勇漢5局上1人出局、壘上有人時上場，連飆2K瓦解對手攻勢，6局上續投雖然接連被敲2支安打，但力保不失分、替球隊守住勝利。

林勇漢原本是先發投手，因為終結者廖文境放「榮譽假」所以幫忙代班，他說，今天比平常緊張一些，但不會影響到表現，也很享受關門的氛圍，「但還是比較喜歡先發，因為丟的局數比較多。」

回憶比賽結束當下，林勇漢表示，看到隊友接殺游擊飛球當場開心到跳起來，也笑說其實前1個出局數最驚嚇，球飛到中外野牆前才接殺，「怕會飛出去，還好接到能鬆口氣。」

雲林縣教練林建志稱讚林勇漢今年穩定性進步，所以把勝利交給他把關，「他的球有伸卡的尾勁，紅中會往內角鑽，然後變化球也不錯。」

另外一場比賽，花蓮縣中原國小此次以4年級球員為主體，對手苗栗縣通霄國小陣中則是有6名女球員，兩隊鏖戰至延長賽第7局，花蓮縣中原國小以3比2搶勝保住生機，下場比賽將與雲林縣文昌國小交手。（編輯：張雅淨）1130326