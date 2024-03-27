春季甲子園8強出爐 青森山田突破僵局力克廣陵

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本今年高中棒球盛會春季甲子園8強球隊出爐，包括今天在突破僵局制的延長賽中以6比5力克廣陵高校的青森山田高校，及以4比2擊敗神村學園高校的大阪桐蔭高校等。

第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場開幕。綜合日本日刊體育及中日體育等報導，今天闖進8強賽事的球隊包括千葉縣中央學院高校（簡稱中央學院）、青森縣青森山田高校（簡稱青森山田）、大阪府大阪桐蔭高校（簡稱大阪桐蔭），及兵庫縣報德學園高校（簡稱報德學園）。

另外4支球隊則是3月25日確定晉級的石川縣星稜高校及德島縣阿南光高校，還有26日勝出的群馬縣健大高崎高校及尋求連霸冠軍的山梨縣山梨學院高校。

青森山田今天以6比5險勝廣陵，是繼2012年後再次有青森縣的學校闖進8強，也創隊史首闖春季甲子園8強紀錄。

廣陵今天雖然輸球，但先發投手高尾響一人獨撐9.1局，投了142顆球僅被敲出6支安打，還飆出12次三振，且前7局「無安打」的投球內容不俗。

高尾響說，自己雖然沒有感到疲累，但好打的球愈投愈多，就被對手敲出安打。

廣陵跟青森山田今天從第1局開始就一路以0比0僵持到7局結束。

進入8局上後，廣陵7棒打者白髮零士在兩人出局跑者分占二、三壘的情況下，敲出一支帶有兩分打點的適時安打，助廣陵取得2比0領先。

青森山田接著在8局下也展開反攻，3棒打者對馬陸翔在一人出局攻占滿壘時，敲出一支帶有兩分打點的適時安打，兩隊再度打成平手。

廣陵9局上分別靠著3棒打者土居湊大及5棒打者世古口啓志的適時安打再添3分，取得5比2領先；但沒想到青森山田也再度還以顏色在9局下回敬3分，兩隊進入採用突破僵局制的延長賽。

廣陵10局上未能得分，比賽進入青森山田攻擊的10局下，4棒打者原田純希在無人出局攻占滿壘的情況下，敲出一支中外野方向的高飛犧牲打，助青森山田以6比5險勝。

大阪桐蔭今天以4比2擊敗神村學園，連續3屆春季甲子園都闖入8強。

大阪桐蔭外野手境亮陽今天4打數3安打，其中包括一支靠著快腳跑出的場內全壘打，「猛打賞」的優異表現成最大功臣。

先攻的神村學園雖然在1局上先馳得點，但大阪桐蔭1局下馬上追平，並在之後的3局下、5局下及6局下分別再添1分，打完8局以4比1領先神村學園。

儘管神村學園在9局上一度反攻追回1分，但後繼無力終場就以2比4飲恨敗北。

大阪桐蔭今天贏球後，監督西谷浩一在春季及夏季甲子園累計拿下69勝，成為甲子園最多勝監督。

西谷說：「這不是我的成績，是歷屆校友跟今天選手大家努力拚搏加總所得到的成果。希望能讓桐蔭的歷史成績更加輝煌，我感到很開心。」

今天另外兩場比賽分別由中央學院以7比6險勝三重縣宇治山田商業高校，及報德學園以6比1輕取茨城縣常總學院高校。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130327