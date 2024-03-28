賽季開打前換老闆 MLB同意金鶯隊以551億出售

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）賽季來臨，各球團老闆今天一致同意將巴爾的摩金鶯隊轉讓給以私募股權投資人魯班斯坦為主的團隊，價值17.25億美元（約合新台幣551億元）。

綜合法新社與路透社報導，這筆交易將金鶯隊所有權從安海羅斯（Peter Angelos）家族移轉給74歲的魯班斯坦（David Rubenstein），他是私募股權公司凱雷投資集團（Carlyle Group）的共同創辦人。

大聯盟的所有權核准是球隊轉讓流程的最後一步，這項流程於1月協議達成後開始進行，交易中還包括金鶯隊在大西洋中部體育網（Mid-Atlantic Sports Network, MASN）股權，MASN擁有金鶯隊和附近華盛頓國民隊的電視轉播權。

本月稍早，大聯盟的所有權委員會支持核准這項交易。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示：「恭喜魯班斯坦獲得大聯盟各球團核准，成為金鶯隊新東家。」

曼佛瑞德表示：「作為巴爾的摩本地人和球隊終身球迷，大衛（指魯班斯坦）非常適合帶領金鶯隊前進。我們歡迎他與合作夥伴成為球隊新管理人。」

以魯班斯坦為主的新團隊，成員包括棒球名人堂成員、金鶯隊傳奇球星小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、企業家彭博（Mike Bloomberg）和籃球名人堂成員希爾（Grant Hill），後者也是美國職業籃球（NBA）亞特蘭大老鷹隊和美國職業足球大聯盟（MLS）奧蘭多城隊的共同所有者。

安海羅斯於1993年以1.73億美元收購金鶯隊，他今年3月23日去世，享耆壽94歲。

自小瑞普肯於1983年奪下美國聯盟最有價值球員以來，金鶯隊就再也沒有贏得世界大賽冠軍。

金鶯隊自2014年以來沒有贏得任何季後賽系列賽，2016年至2022年也均未晉級季後賽；去年則是在5戰3勝的美聯分區系列賽遭到德州遊騎兵隊淘汰，遊騎兵隊最後拿下世界大賽冠軍。

魯班斯坦表示，「擁有金鶯隊是一項偉大的公民義務」，「我代表投資團隊，希望巴爾的摩社區和各地金鶯隊的球迷知道，我們將盡最大努力，以專業、誠信、卓越和獲勝的強烈渴望為大家提供服務。」

金鶯隊明天將在主場迎戰洛杉磯天使隊，開啟2024年大聯盟球季。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130328