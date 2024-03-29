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下剋上勝亞利桑那大學 克勒姆森大學闖NCAA菁英8強

2024/3/29 14:19
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）第6種子克勒姆森大學今天77比72「下剋上」擊敗第2種子亞利桑那大學，繼1980年後，再度打進全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽「菁英8強」（Elite Eight）。

克勒姆森大學（Clemson University）本季遭遇困境時，總教練布朗奈爾（Brad Brownell）總是告訴子弟兵：「我們是為此而生，我們沒問題的。」

今天在克勒姆森大學本季最重要的一場比賽中，他們證明了教練所言是對的。

靠著韓特（Chase Hunter）與霍爾（PJ Hall）分別攻下18分、17分的聯手帶領，克勒姆森大學以5分之多擊敗亞利桑那大學（University of Arizona），隊史第2次打進NCAA「菁英8強」。

克勒姆森大學此役泰半時間處於領先，但直到終場前25.7秒，在韓特上籃得分且加罰得手，完成「3分打」，取得5分領先後才篤定了勝利。

布朗奈爾說：「我們對自己很有信心。」

這是布朗奈爾執教22年以來，首次闖進「菁英8強」，而他在克勒姆森大學執掌兵符14個球季中，本季之前僅1次闖進「甜蜜16強」（Sweet 16）。

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他說：「我帶著一支有歷史的球隊，這些人經歷了很多、做到很多事，也體驗過成功。真的很高興他們能頂住壓力，我們在（比賽）最後階段確實把一些事執行得很好。」

布萊德雷（Jaden Bradley）為亞利桑那大學攻下18分，貝羅（Oumar Ballo）、勒夫（Caleb Love）分獲15分、13分。亞利桑那大學今天三分球手感不佳，28次在三分線外出手，只命中5球，命中率僅1成79，是輸球一大關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130329

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