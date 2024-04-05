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紐約大都會推皇后區文化慶典 本季不辦台灣日

2024/4/5 08:10（4/5 08:49 更新）
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美國職棒大聯盟紐約大都會本季將推出皇后區文化慶典，有近20年歷史的台灣日遭割捨。圖為花旗球場外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年4月5日
美國職棒大聯盟紐約大都會本季將推出皇后區文化慶典，有近20年歷史的台灣日遭割捨。圖為花旗球場外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年4月5日
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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會今天宣布8月將舉辦皇后區文化慶典，以多元文化共融為由，捨棄以往單獨舉辦族裔主題日的做法，有近20年歷史的大都會台灣日確定本季不會舉辦。

大都會本季以新團隊運作主題日，首次推出「皇后區文化慶典」（A Celebration of Queens Culture），預定8月13、14日大都會在花旗球場迎戰奧克蘭運動家時亮相，初步規劃以美食、音樂等面向，呈現球團所在皇后區的文化大熔爐風貌。

大都會企業傳播長艾爾德（Nancy Elder）向中央社證實，2005年開辦的大都會台灣日（Mets Taiwan Day）本季不會回歸。

為歡慶不同族裔傳統，大都會以往做法是分散焦點，舉辦台灣、日本、韓國、愛爾蘭、猶太、中華文化之夜等活動，上季共12個主題日。本季主題日大幅縮減，除化繁為簡的皇后區文化慶典外，只剩4月15日非裔傳統日、5月27日軍人感謝日、6月28日驕傲之夜、9月19日西班牙裔傳統日。

西雅圖水手等球團推動台灣日之際，大都會反而停辦近年人氣鼎盛的台灣日。台灣元素如何併入轉型後欲呈現皇后區多元文化樣貌的2天活動，尚待觀察。

艾爾德說，球團正透過電子問卷收集意見，將在接近活動日時公布詳情。皇后區存有超過100種文化，眾多團體與個人提供的意見顯示，許多文化感覺被忽視，主題日改變目的是「增加包容性」。

大都會主場位於台僑眾多的皇后區法拉盛（Flushing），基於地理位置，每年舉辦台灣日恰如其分。

過去幾年，大都會台灣日聲勢壯大，固守8月底適逢美國網球公開賽開打的熱門檔期，且隨票附贈限量版球衣，與其他主題日贈送球帽做出區隔。這項活動曾邀請中華職棒傳奇球星彭政閔開球，去年更請到中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩助陣，逾5000張套票銷售一空。

大都會台灣日原本由亞洲市場負責人王偉成操刀，穩坐球團最暢銷主題日，也成為其他球團跟進的效法對象。但因組織調整，王偉成所屬團隊本季不再負責主題日活動，有「祖師爺」地位的大都會台灣日隨之劃下休止符。（編輯：郭中翰）1130405

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日始於2005年，已舉辦18屆。圖為2023年8月27日賽前，中華職棒球團樂天桃猿啦啦隊樂天女孩應邀在花旗球場外野表演。（駐紐約辦事處提供）
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日始於2005年，已舉辦18屆。圖為2023年8月27日賽前，中華職棒球團樂天桃猿啦啦隊樂天女孩應邀在花旗球場外野表演。（駐紐約辦事處提供）
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