紐約大都會台灣日創舉 送Taiwan字樣限量紀念球衣

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日邁入第16屆，為回饋球迷，球團將於8月29日活動時贈送入場球迷繡有Taiwan字樣的1號限量版球衣。（紐約大都會球團提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 109年3月8日

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）睽違6年，美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日再推限定紀念品。球團將於8月29日活動時贈送入場球迷繡有Taiwan字樣的限量版球衣，不僅是台灣日創舉，也是大聯盟首見。

紐約大都會台灣日（Mets Taiwan Day）曾贈送球迷束口袋、加油棒等紀念品，但球團上次準備紀念品已是2014年的事。今年活動邁入第16屆，大都會球團回饋球迷，準備500件只送不賣的限量紀念球衣。

這款球衣背號為1號，繡有Taiwan字樣，與總統蔡英文去年7月過境紐約時在僑宴獲贈、和上屆台灣日開球嘉賓蔡阿嘎合拍影片時穿著的「戰袍」樣式相同。

蔡總統穿著的這款大都會球衣亮相後，各方紛紛詢問球團能否量產販售。為滿足球迷願望，刺激更多人購票支持大都會台灣日，球團決定花錢製作復刻版台灣1號球衣送給球迷。

影片來源：蔡英文

大都會隊亞洲市場負責人王偉成受訪時說，這是大都會台灣日創舉，大聯盟也沒有其他球團做過。既然說服球團花錢製作，就希望球迷把握機會入場，穿上這款球衣，驕傲地告訴大家「我們來自台灣」。

王偉成說，透過大都會台灣日官網（mets.com/Taiwan）與合作單位購票才能獲贈紀念球衣，而且只能在活動當天現場領取。

球衣右袖所繡Hello Taiwan（哈囉，台灣）字樣，是紐約台裔美籍人士10年前鑑於台灣移民第二代與台灣文化連結弱化而發起的口號。近年在紐約台灣商會、大紐約區台灣同鄉會等社團支持下，結合本地眾多慈善社區活動，以民間力量將台灣介紹給紐約與全世界。

紐約大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動。2019年9月，蔡阿嘎擔任台灣日開球嘉賓，蔡總統介紹台灣的影片登上球場大螢幕，成為台灣日舉辦15年來一大突破。

第16屆大都會台灣日將於美東時間8月29日晚間在主場花旗球場迎戰芝加哥小熊隊期間舉行，由藝人謝怡芬（Janet Hsieh）擔任開球嘉賓，近7年前曾替中華職棒開球的她將登上美國職棒大聯盟（MLB）投手丘秀身手。（編輯：郭中翰）1090308