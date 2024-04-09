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後衛得分組織一把罩 康乃狄克NCAA男籃2連霸[影]

2024/4/9 11:36（4/9 12:04 更新）
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（中央社亞利桑那州格倫代爾8日綜合外電報導）美國康乃狄克大學今天靠後衛紐敦（Tristen Newton）攻下全隊最高20分，還送出全隊最多7次助攻帶領，以75比60擊敗普度大學，在NCAA男子一級籃賽完成2連霸。

康乃狄克大學（University of Connecticut）此役擊敗由「小姚明」周志豪（Zach Edey）領軍的普度大學（Purdue University）奪冠，成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽成功衛冕的球隊。

康乃狄克今天奪下隊史第6冠，追平北卡羅來納大學（University of North Carolina）的成就，兩隊並列第3，僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA）11冠、肯塔基大學（University of Kentucky）8冠。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130409

#NCAA
#普度大學
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