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羅楹湲無緣巴黎奧運 舉重世界盃挺舉破全國紀錄

2024/4/9 20:00
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣選手羅楹湲今天在舉重世界盃女子81公斤級登場，受腰傷影響，表現未能發揮水準，抓舉100公斤、挺舉129公斤，總和229公斤級排名B組第9，挺舉破全國紀錄，但無緣巴黎奧運。

羅楹湲目前為女子81公斤級全國紀錄保持人，3項紀錄都是在今年2月亞錦賽所締造，賽前在巴黎奧運排名第24，距離挺進奧運前10名的窄門還有一段差距。

在泰國舉行的舉重世界盃今天展開女子81公斤級賽事，羅楹湲抓舉開把100公斤，挑戰第2次才成功，接著將重量一口氣上調至105公斤，但未能成功舉起。

挺舉部分，羅楹湲在撐起125公斤槓鈴後，直接挑戰129公斤，將原本所保有的127公斤紀錄送入歷史，可惜第3把挑戰132公斤失敗，最終總和229公斤排名B組第9。

依照規定，巴黎奧運舉重項目，各國可派3男、3女參賽，目前台灣隊已有49公斤級的方莞靈、59公斤級的郭婞淳、71公斤級的陳玟卉鎖定奧運門票，而羅楹湲今天未能推進成績及名次後，確定無緣巴黎奧運。

教練黃達德接受中央社記者訪問時表示，羅楹湲先前訓練時抓舉、挺舉曾各舉起112公斤、139公斤，但2週前試舉不慎造成腰傷，影響發揮。

黃達德指出，經評估，羅楹湲即使發揮最佳水準，成績可能落在奧運積分排名第10、11名，為避免受傷，選擇讓羅楹湲輕鬆舉。

世界盃還剩下2天賽程，由於女子87公斤級以上的汪凌蓁、男子109公斤級馬靖捷以及11日出賽的男子109公斤級以上的董秉誠，都非奧運量級，只能寄望後續男子選手是否還有遞補機會。（編輯：管中維）1130409

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