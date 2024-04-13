國小硬式棒球聯賽 東園睽違19年再闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）112學年度國小硬式棒球聯賽北市東園國小單日2戰，先擊敗南市省躬，4強一度6分落後，靠著艾太郎致勝安以8比7擊敗桃園龜山，睽違19年再闖冠軍戰，將與福林國小爭冠。

台北市東園國小今天8強與台南市省躬國小交手，吳睿恩在2局、5局都開轟，幫助球隊5局提前以8比0搶下勝利、晉級4強。

東園4強賽遇上勁敵桃園市龜山國小，前2局打完1比6落後，但東園展現韌性，4局下追分，吳睿恩2分砲點燃攻勢，葉承豪、艾太郎安打連發攻勢串聯，加上龜山游擊手守備失誤送分，讓東園追到5比7。

5局下東園再起攻勢，先靠著連續2支安打、保送、吳睿恩擊出高飛犧牲打添分，艾太郎補上2分打點安打、幫助球隊翻轉戰局；吳睿恩不僅打擊有表現，6局上擔任投手幫助球隊守住勝利，成為球隊搶進冠軍戰大功臣。

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東園總教練賴敏男表示，今年第一次贏龜山，吳睿恩就是最大功臣，單日打出3發全壘打，「他是自我要求高的選手，練球認真，有不服輸的個性」。吳睿恩表示，今天這一場靠大家幫忙，很想打到冠軍戰，對上同為台北市的勁敵福林國小。

東園繼93學年度後，睽違19年再闖冠軍戰，將與福林爭冠，演出「台北市內戰」，東園力拚隊史國小硬式聯賽首冠。賴敏男表示，這是史上第一次由兩支台北市球隊爭冠，自己10幾年沒掛總教練，都讓年輕教練爭取成績掛名，今年再度有機會，冠軍戰平常心，希望拚隊史首冠。（編輯：吳協昌）1130413