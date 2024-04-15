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HVL冠軍戰 豐原高商、東山高中稱王封后

2024/4/15 00:27
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（中央社記者陳容琛台北14日電）112學年度高中排球聯賽（HVL）甲級決賽今天在雲林縣立體育館舉行，男子組豐原高商以3比1的局數逆轉擊敗華僑高中稱王，而女子組則由東山高中封后。

今年HVL甲級決賽首度移師雲林縣立體育館，而且男、女子冠軍戰將得到前往澳洲移地訓練的機會。其中，男子組冠軍戰與去年上演相同的對戰戲碼，由尋求連霸的華僑高中強碰豐原高商，兩隊本季僅在複賽中交手，當時華僑以3比1的局數獲勝。

雙方今天再度過招，豐商在首局以22比25讓出情況下，隨即吹起反攻號角，尤其高三的張廷翰挺身而出，次局以25比18扳平戰局，接下來再以25比19、25比19成功上演逆轉勝，同時勇奪校史第12冠，成為目前高中男子甲級冠軍最多的球隊。

教練吳冠杰透過新聞稿透露，這屆球員的不穩定性太多，在複賽前的執行率都不高，直到進入決賽週，請心理輔導老師強化學生的心理素質，才把狀況調整至顛峰，「很開心拿到冠軍，這屆奪冠特別有感覺。」他也稱讚，拿下最有價值球員（MVP）的張廷翰打出高中生涯代表作。

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至於女子組冠軍戰，對戰組合也與去年一樣，上季與冠軍「擦肩而過」的東山高中今年拒絕劇本重演，以25比15、25比19、26比28、25比19成功復仇，勇奪校史第6座冠軍。

教練林雍順賽後壓力釋放，並提到近年錯過很多得到冠軍的機會，上次奪冠已經是107學年度，而且隔愈多屆壓力愈大，「很開心孩子們這次有挺住壓力，她們真的很努力，這份榮耀是數於她們的。」（編輯：何宏儒）1130415

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