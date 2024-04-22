華航馬拉松10/12登場 首創航空星光夜跑

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中華航空今天宣布，第1屆「華航馬拉松」將於10月12日在台北大佳河濱公園開跑，這也是航空業首創的星光夜跑，還結合音樂派對與趣味市集，即日起到6月23日開放報名。

華航馬拉松有半程組（21公里）、健康樂跑組（10公里）、親子休閒組（5公里），共有8000個名額，即日起到6月23日開放報名，報名費新台幣790元到1290元。

響應世界地球日，華航今天下午舉行記者會宣布馬拉松賽事，由華航資深副總經理陳奕傑、觀光署國際組組長黃易成、台北市觀傳局長王秋冬及體育局長王泓翔主持啟動儀式。

多名華航贊助的體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、羽球好手「左手重砲」林俊易、「滑冰精靈」黃芊華，以及台灣職籃桃園璞園領航猿球員李家慷。

華航為鼓勵民眾報名馬拉松，報名完賽的華夏會員最高可獲贈2100哩，加碼再抽最高1萬哩回饋；會員也可用哩程全額折抵報名費，額滿為止；另外，刷中國信託華航聯名卡可享報名費最高85折優惠、中信卡95折優惠。

華航也提供價值超過100萬元獎品，除長程線、區域線各艙等機票抽獎外，半馬組冠軍可獲區域線不限航點商務艙機票1張、賽事個人最高獎金3萬元，賽事跑者還可獲華航網站最高93折購票優惠碼。

華航表示，為落實永續理念，賽事周邊產品都使用環保材質，包括獎牌、毛巾、賽服及旅行衣保袋。

華航這場星光馬拉松也串聯音樂派對及趣味市集，開創國內馬拉松新風格，安排樂團宇宙人、人氣歌手9m88、DJ秀、搖滾小提琴等表演，同時結合數10家特色攤位，是一場適合全齡同樂的嘉年華。（編輯：張雅淨）1130422