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中職明星賽網路票選 王威晨破10萬票暫居人氣王

2024/5/17 16:30（5/17 16:50 更新）
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中信兄弟隊長王威晨為中華職棒明星對抗賽網路票選活動首名得票數破10萬選手，至17日下午4時45分獲103608票。（圖取自中職明星賽票選網頁voom-event-tl-event.landpress.line.me）
中信兄弟隊長王威晨為中華職棒明星對抗賽網路票選活動首名得票數破10萬選手，至17日下午4時45分獲103608票。（圖取自中職明星賽票選網頁voom-event-tl-event.landpress.line.me）
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒明星對抗賽網路票選活動進行至第4天，首名網路得票數破10萬的選手出爐，為中信兄弟隊長王威晨，暫居今年的明星賽人氣王寶座，統一獅隊長陳傑憲則是緊追在後。

今年明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強台灣隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球迷投票選出， 網路票選活動自14日已展開。

截至今天，中信兄弟三壘手王威晨不僅暫居人氣榜第一名，更成為明星賽首名網路票選突破10萬的選手，王威晨曾在2022年以31萬3674票榮登該年明星賽人氣王，今年有機會挑戰更高得票。

統一獅外野手陳傑憲目前得票數突破9萬、緊追在後，2名隊長的人氣爭霸為票選活動增添亮點；第3名則是去年明星賽人氣王、中信兄弟江坤宇，目前票數也突破9萬，和陳傑憲票數接近。

各守備位置目前暫居第一選手依序為先發投手徐基麟（中信兄弟）、中繼投手潘威倫（統一獅）、救援投手吳俊偉（中信兄弟）、捕手戴培峰（富邦悍將），一壘手陳俊秀（中信兄弟）、二壘手岳東華（中信兄弟）、三壘手王威晨（中信兄弟）、游擊手江坤宇（中信兄弟），外野手前3名為陳傑憲（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、葉保弟（台鋼雄鷹），指定打擊則為周思齊（中信兄弟），兄弟選手占了8人。

全壘打大賽採全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，目前位居前8名選手依票數排行，分別為林安可（統一獅）、魔鷹（Steven Moya）（台鋼雄鷹）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、王柏融（台鋼雄鷹）、曾頌恩（中信兄弟）、陳俊秀（中信兄弟）、陳子豪（中信兄弟）、劉基鴻（味全龍）。

加權5倍的通訊投票也同步進行中，可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6日23時59分止。（編輯：陳政偉）1130517

#王威晨
#中職
#陳傑憲
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