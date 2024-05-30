張趙紘有望投身中職選秀 模板是吉力吉撈

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（中央社記者陳容琛桃園30日電）桃園市隊野手張趙紘今天打出左外野3分砲，率隊在玉山盃以11比0提前「扣倒」屏東縣隊，未來有望挑戰中職選秀，總教練吳柏宏認為，模板是味全龍吉力吉撈。

113年玉山盃全國青棒錦標賽今天在新北三重、桃園青埔兩地同時開打，其中挑戰衛冕的桃園市今天在青埔迎戰屏東縣，靠著強悍的打線發揮，包含張趙紘在4局下的3分砲，最後以11比0提前「扣倒」對手，搶下預賽首勝。

去年曾披上U18世界盃國家隊戰袍，張趙紘最大特色一直是力量，桃園市總教練吳柏宏提到，張趙紘的長打能力很好，練習常常打破左外野平鎮區公所的玻璃，力量優於同期的中職統一獅球星蘇智傑，模板類似龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠，只是臨場的調整還有一些進步空間。

張趙紘提到，這幾天練習調整感覺不是很好，尤其有點跟不上節奏，導致出現很多硬去打的打席，因此這次嘗試差不多位置就打，今天也發揮出重砲本色，他笑說，「我是比賽型選手。」

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自評高機率投身中職選秀，張趙紘透露，最有自信的是力量，不過目前先專注在玉山盃、打完高中最後一個比賽，再來做最後決定。原先鎮守二、三壘的張趙紘提到，近期配合球隊陣型，上個月也開始加練一壘，「一開始很不適應，還忘記看跑壘員在哪裡，就很容易被罵。」

偶像是美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），張趙紘分享，「他的協調性、身體柔軟度，還有場上開放的心態，我蠻喜歡他的。」（編輯：李亨山）1130530