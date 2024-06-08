亞青36人培訓名單出爐 有8名上屆U18國手

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）桃園市奪下玉山盃青棒賽冠軍獲得亞青台灣隊組訓權，賽後選出36人培訓名單，總教練為吳柏宏，有8名去年U18國手；培訓隊預計7月15日開訓，安排7場藍白對抗賽。

玉山盃青棒賽桃園市隊今天冠軍戰以9比1擊敗台南市隊、奪下隊史第9冠，也獲得今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽台灣隊組訓權，賽後召開選訓會議。

台灣隊總教練為平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏、投手教練羅健銘、打擊教練林建男、守備教練田家銘。

今天選出36人培訓名單中有8人是去年U18世界盃棒球賽國手，分別是投手陽念希、王彥恩（以上平鎮）、陳睦衡（穀保）、林鉑濬（鶯歌），內野手黃天賜、張趙紘（以上平鎮）、曾偉喆（鶯歌），外野手柯敬賢（平鎮）。

除了上述4名投手，其餘10名入選投手為哀宥宇、邱立璿、張耀允、何樺（以上平鎮）、秦琮恩（白河）、陳世展（東體）、賴威誠（南英）、林易霆（海事）、蕭齊、郭宸安（以上穀保）。

捕手4人為江庭毅（平鎮）、林品浩（善化）、張育豪（普門）、黃靖智（彰藝）；內野手除上述3人外，其餘7人為蔡琞傑、許子謙（以上穀保）、全紹凱、莊昊勳（以上平鎮）、劉曜維（南英）、曾冠傑（高苑）、游承勳（鶯歌）。

外野手除了柯敬賢外，其餘7人分別為曾聖安、胡振利、周柏恩（以上平鎮）、呂泳鋐（善化）、張宥謙（玉里）、劉承佑（穀保）、李軍（美和）。

培訓隊預計7月14日報到、15日展開集訓，從25日起安排7場藍白對抗賽，藍白對抗賽後再度篩選名單，備戰9月亞洲青棒錦標賽。（編輯：李亨山）1130608