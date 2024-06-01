T1戰神爭冠失利續補強 爭取馬建豪加盟

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台北戰神爭冠失利，但球隊成立首季就打進總冠軍賽，仍是相當不容易，執行長黃萬隆今天透露，未來將尋找更多戰將加入球隊，包括爭取昔日子弟兵馬建豪加盟。

戰神成軍第1年就打進季後賽，且爆冷打敗衛冕軍新北中信特攻，但總冠軍賽碰上兵多將廣的台啤永豐雲豹，系列賽最終以0比4落敗，名列亞軍。

未能幫助戰神奪冠，林秉聖賽後一度落淚，但更多是不甘心，本季歷經合約紛擾，到戰神發揮自身價值，只是沒能拿下冠軍證明自己，讓他有些許惋惜，他強調，將繼續訓練、訓練再訓練。

戰神執行長黃萬隆賽後受訪時肯定球員和教練團的努力，但對於未來總教練人選仍未鬆口，他表示，由於比賽剛結束，還有很多事情要重新評估，「許皓程教練（代理總教練）做得很不錯， 其他教練也做得很好，相信我們會找到帶領球隊拿下勝利的總教練。」

黃萬隆表示，未來將尋找更多戰將加入球隊，朝著冠軍方向努力，他強調，補強任何可能性都有，「人格特質很重要，球技、能力也都是考量因素。」

馬建豪過去畢業於松山高中，目前在中國男子籃球職業聯賽（CBA）奮戰，昔日曾在松山執教黃萬隆能否與子弟兵再續前緣，備受關注。

黃萬隆表示，馬建豪在CBA表現不錯，「當然會爭取，我們也正在努力。」

外傳後衛林秉聖合約將到期，黃萬隆澄清，雙方還有合約，但基於隱私不方面透露更多，談到球員旅外的可能性，他強調，球隊宗旨就是培養國際球員，若球員有旅外機會，球隊也會支持。（編輯：李亨山）1130601