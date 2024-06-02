拳擊好手黃筱雯搶下巴黎奧運門票 壓力盡釋紅眼眶

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在曼谷登場的奧運拳擊第2次世界區資格賽，台灣好手黃筱雯今天在女子54公斤級8強賽，以5比0完勝對手葛裘維奇、晉級4強，如願搶下巴黎奧運門票，賽後她壓力盡釋紅了眼眶。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時表示，「從去年亞運後到現在一整年，又經歷了在義大利第1次資格賽的失利，筱雯的壓力真的非常大，尤其其他隊友都拿到資格了，這其中的辛酸只有本人才知道。」

劉宗泰強調，除了面對外界的期待、自我的期許，在體重控制、生活作息上，都必須戰戰兢兢，「現在拿到資格，壓力終於都釋放出來了，我也非常肯定這段時間來筱雯的努力。」

黃筱雯表示，「雖然我對自己一直都很有信心，也很相信教練交代的訓練，這段期間真的滿難熬，現在我終於達標（奧運資格），接下來就是要瞄準奧運的頒獎台了。」

連同今天剛出爐的黃筱雯在內，巴黎奧運台灣拳擊代表隊，確定還有女子選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴，男子選手甘家葳、賴主恩共6人取得參賽資格。

依照巴黎奧運規定，這場在泰國曼谷的第2次世界區資格賽，女子54公斤級只要打到產生4強後就不用再比，4名選手都獲得巴黎奧運門票。

黃筱雯今天對上葛裘維奇（Bojana Gojkovic），再度利用身高、臂展，以及豐富的比賽經驗，依照賽前擬定的比賽策略，以不接近對手為目的，加上對手經驗不足，幾次想要前進攻擊都被黃筱雯抓到反擊機會，黃筱雯也如願守住這張寶貴的奧運門票。

劉宗泰指出，現在距離奧運還有1個多月，「我們不太可能都留在台灣訓練，這樣強度不夠，可能還是會找個地方移訓，加上我手上也還有甘家葳，必須想一個對這2名選手都好的方案。」（編輯：張雅淨）1130602