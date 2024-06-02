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喬帥5盤大戰晉法網16強 平費德瑞大滿貫369勝紀錄

2024/6/2 18:53（6/2 19:14 更新）
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塞爾維亞網球名將喬科維奇。（路透社）
塞爾維亞網球名將喬科維奇。（路透社）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）世界排名第一的塞爾維亞網球名將喬科維奇歷經5盤大戰，於今天凌晨擊敗義大利好手穆薩提，晉級法國網球公開賽男單16強，且追平已退休的瑞士天王費德瑞大滿貫賽369勝紀錄。

法新社報導，現年37歲的喬科維奇（Novak Djokovic）為去年法網冠軍，生涯迄今奪下24座大滿貫賽金盃，是獲得最多大滿貫金盃的男網選手。

他在本屆法網第3輪賽事與穆薩提（Lorenzo Musetti）苦戰5盤，歷時4小時29分鐘，最後於當地時間今天凌晨3時7分，以7比5、6比7（6/8）、2比6、6比3、6比0淘汰對手。

喬科維奇拿下勝利後，不僅追平費德瑞（Roger Federer）的生涯大滿貫賽369勝紀錄，且避免寫下15年來他在法網的最慘成績。2009年法網，喬科維奇早早止步於第3輪賽事。

昨天這場比賽受到大雨影響，直到當地時間昨晚10時45分左右才開打，且打到今天凌晨3時7分結束。

喬科維奇將在16強戰對決阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo），兩人要爭奪8強席位。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130602

#費德瑞
#法網
#喬科維奇
#大滿貫
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