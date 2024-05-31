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喬科維奇連續19年闖法網第3輪 茲韋列夫直落三晉級

2024/5/31 02:38
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）塞爾維亞男網好手喬科維奇今天在法國網球公開賽次輪比賽，以直落三擊敗西班牙選手巴埃納，連續第19年闖進法網男單第3輪，繼續朝衛冕邁進。德國好手茲韋列夫也成功晉級。

法新社報導，37歲的喬科維奇（Novak Djokovic）追求個人第25座大滿貫金盃紀錄，今天他以6比4、6比1、6比2輕取巴埃納（Roberto Carballes Baena）。

喬科維奇下一輪將對上法國男網名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）或大會第30種子、義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）的勝方。

喬科維奇對蒙菲爾斯握有19勝0敗優勢，與穆薩提則交手過5次贏了4場。

另一方面，首輪擊敗「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）的茲韋列夫（Alexander Zverev）今天也以7比6（7比4）、6比2、6比2，直落三擊敗比利時的高芬（David Goffin），順利晉級32強。（譯者：楊昭彥）1130531

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