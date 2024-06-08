全紹凱玉山盃冠軍戰開轟 手腕力量佳挑戰中職選秀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）玉山盃青棒賽桃園市二壘手全紹凱冠軍戰敲2分砲，助隊擊敗台南市完成2連霸；總教練吳柏宏認為全紹凱是此批球員進步最多的，打擊手腕力量佳，冠軍戰把握機會表現也拚選秀身價。

113年玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市隊全紹凱今天先發打6棒、守二壘，全紹凱3局敲出安打，5局開轟、2分砲帶起球隊另一波搶分攻勢，冠軍戰單場2安2打點，助隊以9比1奪冠。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，其實一直都很期待全紹凱的表現，在玉山盃集訓階段全紹凱狀況是全隊最佳，去年底黑豹旗雖然有先發出賽，但今年初木棒聯賽比較不固定在先發，玉山盃高強度比賽，全紹凱難免會緊張，盃賽前半段表現沒有特別好，昨天4強有表現、今天冠軍戰放手一搏，打出好成績。

吳柏宏表示，全紹凱手腕力量好，有一直提醒他，不需要用全身去攻擊，多運用手腕控制球棒的力量，可以形成更多的平飛球，「從一年級到現在，全紹凱是此批球員中進步最多的」，機會雖然沒有很多，但他都有把握住。

全紹凱表示，今天全壘打的打席，設定直球大膽攻擊，這是第一次在標準球場開轟，之前在比較小的球場也打過2轟；全紹凱表示，之前機會比較少，只能透過練習時不斷加強，把缺點加強到最好，上場就大膽去做。

全紹凱今年將挑戰中職選秀，他自評穩定性、打擊和守備都進步很多，希望可以拚看看、目標挑戰5輪之內。（編輯：李亨山）1130608