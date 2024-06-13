本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大學申請入學1.1萬缺額銘傳文化淡江最多 台清交成都破百
首頁 / 運動

孫易磊二軍中繼2局好投飆2K 拿下本季第2勝

2024/6/13 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍後援出賽，中繼投2局沒有被敲出安打，僅出現1次保送，不過也用雙殺打化解，還飆出2次三振，最終孫易磊拿下本季第2勝。

火腿隊二軍今天對上西武獅隊二軍的賽事，孫易磊在6局上登板中繼，1出局之後雖然投出保送，不過讓下一棒若林樂人擊出雙殺打；7局上更是演出3上3下，其中還飆出2次三振。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總計孫易磊用25球投2局，送出2次三振，沒有被敲出安打、無失分，最快球速飆出152公里。終場火腿隊二軍以6比2擊敗西武隊二軍，由於火腿隊先發投手松浦慶斗沒有投滿5局，孫易磊拿下本季第2勝，自5月26日之後再度拿勝投，本季在二軍目前防禦率為2.45。

此戰火腿隊二軍在1局下就攻下大局，宮崎一樹、古川裕大、淺間大基、雷耶斯（Franmil Reyes）接連敲出安打，攻下2分之後，福田光輝再一棒轟出3分全壘打，奠定勝基。（編輯：李亨山）1130613

孫易磊
孫易磊日職二軍登板首度失分 中繼2局掉3分無關勝敗孫易磊日職二軍後援2局好投 站上英雄訪問舞台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：