孫易磊二軍中繼2局好投飆2K 拿下本季第2勝

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍後援出賽，中繼投2局沒有被敲出安打，僅出現1次保送，不過也用雙殺打化解，還飆出2次三振，最終孫易磊拿下本季第2勝。

火腿隊二軍今天對上西武獅隊二軍的賽事，孫易磊在6局上登板中繼，1出局之後雖然投出保送，不過讓下一棒若林樂人擊出雙殺打；7局上更是演出3上3下，其中還飆出2次三振。

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總計孫易磊用25球投2局，送出2次三振，沒有被敲出安打、無失分，最快球速飆出152公里。終場火腿隊二軍以6比2擊敗西武隊二軍，由於火腿隊先發投手松浦慶斗沒有投滿5局，孫易磊拿下本季第2勝，自5月26日之後再度拿勝投，本季在二軍目前防禦率為2.45。

此戰火腿隊二軍在1局下就攻下大局，宮崎一樹、古川裕大、淺間大基、雷耶斯（Franmil Reyes）接連敲出安打，攻下2分之後，福田光輝再一棒轟出3分全壘打，奠定勝基。（編輯：李亨山）1130613