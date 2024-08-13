林郁婷母唱「人生公路」 感慨辛苦路就是孤單一人

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（中央社記者高華謙新北13日電）巴黎奧運女子拳擊金牌選手林郁婷今天回國，林郁婷媽媽廖秀宸演唱歌手詹雅雯的歌曲「人生公路」並表示，這首歌詞滿有意境，「辛苦之路就是孤單一個人」，凡事都要靠自己。

台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級為台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌，她今天返國，母校鶯歌工商、鶯歌國中拳擊隊有多人前往接機，原本也在鶯歌規劃一系列活動，但由於林郁婷眼睛不適要先看醫生，因此未在鶯歌受訪。

廖秀宸在鶯歌工商受訪表示，她在機場一看到林郁婷就趕快上前擁抱，一瞬間爆淚，且林郁婷知道她喜歡亮色，因此從巴黎帶小熊維尼給她，讓她相當感動，林郁婷也安慰她說「我很堅強，不用擔心我」。

此外，廖秀宸先前上節目演唱歌曲「人生公路」被外界認為是唱出林郁婷打拳擊心聲；廖秀宸說，當時上節目1個多月前就要報歌，因為版權問題2度改歌，最後定案「人生公路」，好像冥冥之中就這麼安排，而且總監也特地在電視牆秀出林郁婷，讓她感動到站都站不穩，情緒很滿。

廖秀宸說，這首歌詞滿有意境，「辛苦之路就是孤單一個人」，凡事都要靠自己。

廖秀宸說，近期才看到林郁婷為了訓練耐打度而被打的影片，她真的很不捨；也非常感謝教練曾自強，無論是人生哲學、禮貌都教得面面俱到，「一路以來就像爸爸一樣」，林郁婷也有這福份。

訓練林郁婷的鶯歌工商拳擊隊教練郭坤維則說，今天去接機看到林郁婷是激動、興奮又開心，看到林郁婷跟曾自強回來，放下心中大石，以前跟曾自強、林郁婷等人一起做的夢，「我們做到了」。且其實林郁婷在比賽期間身體就不舒服，因為選手村很多人確診，林郁婷也有感冒症狀，但仍努力完成比賽，

郭坤維表示，這塊金牌對學校是無比光榮，對台灣拳擊也是很振奮人心的事，「我們以前永遠不敢想的事達成了」，讓其他選手或教練都有目標，「我們跟世界沒有離得很遠，其實只要願意去做，總有一天都有機會達成」。（編輯：李淑華）1130813