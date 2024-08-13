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亞洲沙排公開賽首度移師桃園 8/23開打

2024/8/13 17:50（8/13 18:21 更新）
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2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽首度移師桃園，23日開打，台灣這次在男、女子組將各派2隊參賽，台灣隊教練蔡金龍（右）13日表示，目標闖進4強。圖中為男排選手余秉翰、左為女排選手王欣婷。中央社記者黃巧雯攝 113年8月13日
2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽首度移師桃園，23日開打，台灣這次在男、女子組將各派2隊參賽，台灣隊教練蔡金龍（右）13日表示，目標闖進4強。圖中為男排選手余秉翰、左為女排選手王欣婷。中央社記者黃巧雯攝 113年8月13日
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽首度移師桃園，將於8月23日開打，台灣這次男、女子組將各派2隊參賽，台灣隊教練蔡金龍今天表示，目標希望能闖進4強。

亞洲沙灘排球公開賽過去曾多次在澎湖舉行，今年首度移師桃園大園沙灘排球場，賽事自8月23日起為期4天，參賽隊伍包括台灣、澳洲、伊朗、日本、韓國、紐西蘭、澳門、阿曼、菲律賓、泰國等各國沙排勁旅，其中男子組18隊、女子組14隊參賽。

台灣隊教練蔡金龍接受中央社記者訪問時表示，伊朗、泰國、日本隊在亞洲都是名列前茅，而澳洲人高馬大也不容小覷，他坦言，面對身材高大的對手，台灣隊只能設法透過技巧彌補身材劣勢。

相較於室內排球場上有6名球員，沙灘排球僅2人，加上沙排又在沙灘以及戶外進行，蔡金龍認為，更考驗選手體能，由於這次集訓時間不長，目標將先鎖定4強。

台灣這次男、女子組將各派2隊參賽，其中男子組余秉翰、胡丞剛曾在2022年世界中學生運動會攜手，這次將再次合作。

余秉翰國小五年級因為身高高人一等而被找去練室內排球，後來國中接觸沙灘排球，開始兼項練習，他表示，沙灘排球每隊由2名球員組成，需要更多技巧性，讓他覺得很有趣，他表示，這次參賽將全力以赴，享受比賽，目標前進4強。（編輯：李亨山）1130813

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