台灣新男雙王齊麟、邱相榤 闖進韓國羽球賽16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）BWF超級500等級的韓國羽球公開賽，台灣混雙新組合王齊麟、邱相榤今天在首輪32強，以21比12、19比21、25比23擊敗地主組合高成炫、申白喆，艱辛開出紅盤。

王齊麟和原本搭檔李洋拿下巴黎奧運金牌後，2人就因各自生涯規劃而拆夥，王齊麟和新搭檔邱相榤合作出征，本週的韓國公開賽是2人合拍來的第2場國際賽，上週的日本羽球公開賽2人止步16強。

今天對上世界排名204名的韓國老將高成炫、申白喆，首局台灣組合在4比3領先時逐漸拉開差距，靠著11比3的攻勢擴大領先，輕鬆以21比12拿下。

第2局雙方進入拉鋸戰，比賽中段一路落後的王齊麟、邱相榤，在比賽後段追至17比17平手，戰況又陷入膠著，可惜關鍵時刻台灣組合出現過多主動失誤，以19比21讓出。

關鍵的第3局，王齊麟、邱相榤雖一度以17比13領先，只可惜比賽後段又被對手追平，雙方進入拉鋸戰，但身高都超過188的王齊麟、邱相榤，還是靠著力量和速度壓制對手，靠著連續殺球取分，有驚無險收下比賽勝利。

王齊麟在接受中央社記者訪問時說道，這就是一場意志力之爭，雖然對手已經是老將，但高成炫的發球還是很難處理，所以幾次發接發都出現失誤，才會被對手緊咬比分。

王齊麟強調：「還好第3局我們還算是有力，所以就靠著力量和速度雙壓對手，很高興最後有頂住壓力，對我們來說也增加不少信心。」（編輯：龍柏安）1130827