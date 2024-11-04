本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》颱風銀杏生成路徑待觀察 今起東北季風影響北部轉涼有雨
首頁 / 運動

許汶而泳渡英吉利海峽為Taiwan留名「沒有不可能的事」盼台灣人更勇敢

2024/11/4 07:13（11/4 08:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者簡玉晴倫敦3日專電）台灣海泳好手許汶而今年7月完泳渡英吉利海峽挑戰，2日出席官方授獎儀式，成為第1位泳渡英吉利海峽的台灣人。她說很高興能夠披上國旗，透過海泳進行國民外交，並鼓勵台灣人能更勇敢做夢。

許汶而今年7月19日成功泳渡英吉利海峽，並接連於8月與10月在加州卡塔利那海峽（Catalina Channel）與紐約曼哈頓島完成游泳挑戰，拿下開放水域3冠王（Triple Crown of open water swimming）的殊榮，目前全世界僅330人完成此挑戰。

許汶而2日出席英吉利海峽游泳協會（Channel Swimming Association）官方授獎儀式。接受中央社記者訪問時表示，英國在海泳運動上擁有豐富的歷史，相較台灣也更加興盛。她於今年5月獨自來到英國參加多佛海峽訓練營（Dover Channel Training），並透過海泳結交到許多當地的朋友。

除了個人獨泳外，許汶而還受到英國慈善機構The Mencap Marvels邀請，完成英吉利海峽的2次接力挑戰賽，與其他海泳好手一起泳渡海峽。她說，接力賽更考驗的是團隊合作，需要在補給、休息上互相幫助，才能順利完成挑戰。

許汶而說，身為女性海泳選手常會受到社會框架限制，許多地方都對女性不太友善，她更曾被身邊親近的人批評夢想。但她認為沒有不可能的事情，而且觀察到身邊完成海泳挑戰的女性與男性比例相近，希望台灣人能更勇敢做夢。

她特別提到，從事海泳的人不需要有特定的模樣，可以是職業媽媽，也可以是身障人士。當地的海泳訓練營更鼓勵青少年參加營隊，期望他們在挑戰的過程中直面困難，培養冒險精神並建立自信心。

談到海泳過程中面對到的困難，許汶而表示英吉利海峽的挑戰相對順利，紐約曼哈頓島第1天失敗的經驗反而讓她學習到更多。她說，失敗後面對接收到的各種聲音，她學習如何調整心態去面對全新的1天，專心去完成第2次挑戰的機會。

值得一提的是，除了頒發完成挑戰的證明外，海泳協會針對不同項目進行個別頒獎，例如完成挑戰的各國第1人或速度最快等。許汶而是拿到此成就的首位台灣人，因此她的名字也被記錄在協會歷史悠久的獎盃上，並在一旁標註Taiwan（台灣）。

她還提到，舉辦海泳運動的多屬民間機構，因此她特別把握國民外交的機會，在每次完成挑戰後披上國旗。並藉各種交流的機會，向外國友人介紹台灣的美食、城市與人情味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許汶而表示，明年5月會再度回到英國接受訓練，希望能夠挑戰更具挑戰的北海峽（North Channel），此海峽連結愛爾蘭與蘇格蘭，不僅水溫較英吉利海峽更低，中途還可能被水母螫傷。但她說，自己不怕挑戰，反而期待能夠完成別人沒做過的事。

許汶而將於本週返台，她表示回台後將繼續用自身經驗參加演講與教學，分享自己的海泳經驗，希望讓更多台灣人認識這項運動，並有機會讓政府更加重視海洋教育與海泳運動的發展。（編輯：唐佩君）1131104

#台灣
#台灣人
#曼哈頓
#英吉利海峽
#英國
#許汶而
延伸閱讀
泳渡海峽選手怎麼吃 許汶而妙喻：就像餵魚秀許汶而帶國旗泳渡加州海峽 夢想台灣人擁抱大海首挑戰泳渡環曼哈頓失敗 許汶而：有遺憾才能再回來許汶而黑夜泳渡加州海峽 驚見少年Pi夢幻場景
許汶而
人生第一桶金不能遺憾 許汶而咬牙力拚曼哈頓環泳許汶而環泳紐約曼哈頓 台灣首位征服3大開放水域泳將
許汶而（左2）2日在英國福克斯通（Folkestone）出席英吉利海峽游泳協會的官方授獎儀式。（許汶而提供）中央社記者簡玉晴倫敦傳真 113年11月4日
許汶而（左2）2日在英國福克斯通（Folkestone）出席英吉利海峽游泳協會的官方授獎儀式。（許汶而提供）中央社記者簡玉晴倫敦傳真 113年11月4日
台灣的海泳好手許汶而今年7月完泳渡英吉利海峽的挑戰，成為第一位完成泳渡英吉利海峽的台灣人，並獲得英吉利海峽游泳協會頒發的獎狀與紀念獎盃。中央社記者簡玉晴倫敦攝 113年11月4日
台灣的海泳好手許汶而今年7月完泳渡英吉利海峽的挑戰，成為第一位完成泳渡英吉利海峽的台灣人，並獲得英吉利海峽游泳協會頒發的獎狀與紀念獎盃。中央社記者簡玉晴倫敦攝 113年11月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：