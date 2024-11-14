國民體育法修正 符合2大條件皆須支付選手出賽費

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（中央社記者黎建忠台北14日電）教育部通過「國民體育法施行細則」第7條修正草案，未來特定體育團體舉辦或參與具收益的商業性賽會時，無論是否有盈餘，均須支付國家代表隊選手出賽費，保障選手權益。

教育部昨通過修法草案，未來只要符合「舉辦國際運動賽會，獲有門票、廣告、媒體轉播、贊助金或其他具商業性收入」及「參與國際運動賽會，獲有賽會主辦單位提供參賽費或獎勵金」兩大條件時，都要支付選手出賽費。

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體育署副署長房瑞文在接受中央社訪問時進一步解釋，「這裡指的是以國家隊形式報名的賽事，像是今年的台維斯盃、中華男足的友誼賽或正式賽事，甚至中華台北羽球公開賽，將來只要界定為非職業賽事，且採取國家隊報名的方式，都應該要支付選手出賽費。」

至於出賽費的多寡，房瑞文指出，實際上每個協會舉辦的賽事性質、收益、規模都不同，目前確實沒有明文規定額度，因此最終出賽費的決定權，還是會保持一定彈性，不需要報體育署，就是交給舉辦或參與的特定體育團體去跟選手或選手代表協商、討論出一個雙方都能接受的費用。（編輯：陳政偉）1131114