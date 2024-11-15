楊敬敏未言退 重返籃球場還在等好時機

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）曾蟬聯台灣職籃PLG年度最有價值球員（MVP）的楊敬敏，40歲的他本季尚未找到新東家。他今天表示，目前仍維持正常訓練，並沒有說不打，只是還在等待好的時機。

身為新北國王創隊元老之一的楊敬敏，曾在P.LEAGUE+第2、3季獲得年度最有價值球員（MVP）殊榮，而他在去年6月爆發婚外情風波後自請離隊，歷經停薪和禁賽，最終回到國王，上季出賽23場，場均11.9分、4.5籃板、2.8助攻，助國王奪得隊史首座金盃。

不過，楊敬敏今年夏天在與國王合約到期後離隊，成為自由球員後，一度傳出有球隊有興趣，但隨著台灣職業籃球大聯盟（TPBL）、PLG新賽季相繼開打，球迷在球場上仍未能看到他的身影。

楊敬敏尚未找到落腳處，但近期多了新身分，與前隊友洪志善、林書緯合夥投資餐飲，成為「楊老闆」。

由於楊敬敏已步入不惑之年，未來是否延續球員生涯，備受關注。他接受媒體聯訪時表示，他並沒有說不打，只是現在各隊人手似乎已經足夠，因此還在等待好的時機。

雖然還不確定何時有重返球場的機會，但楊敬敏強調，目前仍維持正常訓練。（編輯：管中維）1131115