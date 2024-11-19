WTT總決賽20日開打 林昀儒男單首輪出戰邱黨

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽明天將在日本福岡點燃戰火，台灣一哥林昀儒男單首輪將出戰德國選手邱黨，一姐鄭怡靜將與中國選手王藝迪交手，分頭爭奪8強門票。

2024年WTT總決賽總獎金高達70萬美元（約新台幣2280萬元），將由積分排名單打前16名、前8名雙打組合角逐冠軍，單打冠軍可獲得獎金4萬美元（約新台幣130萬元）與1500分積分。

世界排名第13的林昀儒生涯第4度參加總決賽，過去最佳成績為2022年8強，而他在日前法蘭克福冠軍賽4強止步後，轉戰日本T聯賽，以賽代訓備戰，明天將展開男單首輪賽事，對手為排名第12的德國選手邱黨。

林昀儒、邱黨過去兩度過招，都由林昀儒帶走勝利，但最近1次就是在前一站法蘭克福冠軍賽剛碰頭，林昀儒歷經5局大戰才脫困。

林昀儒若能從首輪出線，預計8強將迎戰19歲中國新星林詩棟、法國選手大李布隆（Alexis Lebrun）之間的勝方，而前者自今年9月以來狂掃5座男單冠軍，氣勢正旺。

台灣這次共有3名選手參賽，鄭怡靜將雙線作戰，明天將先在女單亮相，但首輪就有硬仗要打，將出戰排名第3的中國選手王藝迪，鄭怡靜過去5度碰上對方，都吞下敗仗，其中有4次遭橫掃。

鄭怡靜21日還將與李昱諄搭檔參加女雙賽事，「台灣組合」榮膺第2種子，首輪將對戰10月在中國大滿貫賽封后的中國組合錢天一與陳幸同。（編輯：張雅淨）1131119