12月舉重世錦賽拚衛冕 陳冠伶以挑戰賽心態出發

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）去年舉重世錦賽風光奪得3金的陳冠伶，也曾因愛玩，被教練下達手機夜間禁用令，而她透過暑假閉關訓練找回專注力，如今12月世錦賽將到來，她表示，將以挑戰者心態出發。

19歲的陳冠伶從2年前世錦賽迎接國際賽首秀，不到一年時間，去年即稱霸亞錦賽、世錦賽女子55公斤級賽場，儘管同年征戰杭州亞運失利、以第4名作收，但教練許穎溪了解陳冠伶個性，「不會因一場比賽就感到失落，反倒會因為失敗，下一場比賽變得更強。」

許穎溪接受中央社訪問時表示，依據陳冠伶運動年齡，已設定長期計畫，要拚到2032年，這當中若要說最讓他擔心的事，並非訓練過程，反倒是手機對年輕選手的誘惑。

陳冠伶坦言，今年上半年曾經有段時間愛玩，會一直注意手機，後來在生涯首次全大運前傷到腰，讓她相當沮喪。

慶幸的是，陳冠伶身邊有著2名教練緊盯著，一名是高中教練許穎溪，另一名則是啟蒙教練洪子惇，並在今年暑假祭出夜間手機禁用令，時間一到，陳冠伶得交出手機。

陳冠伶後來在今年9月世界青年舉重錦標賽女子55公斤級大放異彩，不僅橫掃3金，皆且破青年世界紀錄，她現在回想，夜間禁用手機「算是有效果」，而另一個關鍵應該是暑假在學校閉關訓練，有更多時間思考自己不足之處。

2024舉重世錦賽將於12月6日在巴林登場，緊接著亞洲青年錦標賽將在同月19日展開，2大賽集中在同一月，對於陳冠伶將是一大挑戰。

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陳冠伶這次將以衛冕者身分參加世錦賽，面對北韓、中國選手夾擊，許穎溪與陳冠伶已有共識，先一步步來，先想像自己以第3名姿態、向上挑戰，也就是以挑戰者的角度出發，先穩定維持在前3，再來衝擊第2、甚至冠軍。

陳冠伶去年亞運就曾見識過北韓選手的實力，「當時有嚇到，覺得怎麼可以那麼強」，但她認為，她這一年來在訓練部分已下不少功夫，「覺得可以去挑戰看看，至少差距已經越來越小。」（編輯：陳政偉）1131122