NBA落選秀小皮朋超勵志 轟生涯新高30分宰公牛

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（中央社記者黎建忠台北24日電）美國職籃NBA曼菲斯灰熊儘管受到傷兵影響，但靠著落選秀小皮朋在老爸退休球衣的芝加哥公牛主場攻下生涯新高30分，率隊以142比131擊敗對手，收下近4戰第3勝。

客場作戰的灰熊表現不俗，第3節中段以91比84領先時，靠著小皮朋（Scotty Pippen Jr.）連續送出2次助攻給赫夫（Jay Huff）、肯納德（Luke Kennard）砍進三分彈，將差距擴大到雙位數，從此到比賽結束前，公牛僅2度將落後差距縮小到個位數。

「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）之子小皮朋今天先發出賽31分鐘，全場繳出16投13中的超高命中率，攻下生涯新高30分，外帶10助攻，如願在老爸退休球衣的公牛主場聯合中心打出代表作。

現年24歲的小皮朋本季表現超乎預期，他在11月9日頂替受傷的明星後衛莫蘭特（Ja Morant）首度先發就繳出大三元成績單，至今8場先發平均攻下13.5分、5助攻，投籃命中率高達47%。

小皮朋在2022年成為NBA落選秀，接著加入洛杉磯湖人的發展聯盟，儘管在2023-24年球季，他在南灣湖人繳出平均21分、6助攻和4.8籃板的成績，依舊被多數NBA球隊忽視。

正當小皮朋準備到海外發展時，他在今年1月接獲灰熊提供一份雙向合約，這也意味著他終於有機會站上NBA殿堂；賽季末灰熊因傷人手短缺，小皮朋也獲得21場出賽機會，其中16場先發。

就在2024-25年NBA賽季開打前，小皮朋獲得灰熊一份4年960萬美元（約新台幣3.15億元）的正式合約，開啟他這個賽季的灰姑娘傳奇。

小皮朋接受媒體訪問時曾無奈地說：「我的名字有時會幫到我、有時也會傷到我，很多人看到我就想到我父親，這對球星二代會有誤解，認為我可能不夠努力，或者不值得擁有那些機會。」（編輯：張雅淨）1131124