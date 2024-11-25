台灣12強奪冠 小笠原欣幸：再確認中華民國作為國家存在

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）12強棒球賽台灣隊4比0完封日本隊奪冠。日籍學者小笠原欣幸發文指出，這個星期台灣將沉浸在共同喜悅與感動之中，「也將是台灣人民再次確認中華民國（中華民國台灣）作為國家存在的一星期。」

世界12強棒球賽昨天晚間在東京巨蛋舉行冠軍戰，台灣隊迎戰上屆冠軍日本隊，在先前比賽中皆輸給日本隊的台灣隊「爆冷」奪冠，不僅阻止日本二連霸，也讓日本隊在國際主要賽事的連勝紀錄止步在27場。

曾擔任日本產經新聞台北支局長的資深媒體人矢板明夫在臉書（Facebook）發文表示，台灣隊選手們一路披荊斬棘、殺入決賽，戰勝奪冠呼聲最高的日本隊，此結果對大部分日本棒球迷來說，應是猶如晴天霹靂般打擊。

矢板明夫說，比賽4強隊伍中對勝利的渴望、啦啦隊對球隊支持的力度，台灣絕對是第一，很多台灣人專程到東京為台灣隊加油，且台灣隊一出埸就有驚天動地加油聲，希望把東京巨蛋變成台灣的主場。

12強棒球賽台灣隊奪冠，矢板明夫指出，贏得棒球世界冠軍對台灣意義重大，包括凝聚族群、全台灣不分男女老幼都在為台灣隊加油，也讓世界看到台灣，向世界證明台灣體育的可能性，說明台灣的綜合實力也向上一大截，可喜可賀。

國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸也在臉書發文表示，隨著台灣隊一路挺進東京巨蛋4強賽，台灣民眾熱情持續攀升至最高點，電視新聞天天以棒球賽事為報導重點，昨天晚上台灣各地舉辦戶外轉播場地都聚集大批民眾為球隊加油。

他指出，對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮，更何況是奪得冠軍，這份喜悅恐怕是日本人難以想像的。

小笠原欣幸認為，這個星期，整個台灣將沉浸在共同的喜悅與感動之中，「也將是台灣人民再次確認中華民國（中華民國台灣）作為國家存在的一星期」，恭喜台灣。（編輯：戴光育）1131125