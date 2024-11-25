12強味全龍球員見面會擬改地點 蔣萬安盼在大巨蛋

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北25日電）台北市長蔣萬安今天下午表示，為回應廣大球迷期待，明天將在市府大樓舉辦12強代表隊中味全龍球員的見面會，但他晚間改口，表示希望辦在具有特別意義的台北大巨蛋。

蔣萬安昨天晚間在世界12強棒球賽冠軍戰開打前表示，將與味全龍合辦選手見面會，讓球迷表達支持。今天下午赴台北市議會備詢前宣布，見面會明天晚間在台北市政府大樓登場。

不過，蔣萬安在今天議會議程結束後，與台北市體育局長王泓翔進入議場中的休息室內密談約半小時，之後被媒體堵訪詢問見面會地點，改口表示希望辦在具有特別意義的大巨蛋。

至於與王泓翔談話內容，蔣萬安說，是在講明天見面會的規劃及細節。

據了解，蔣萬安今天才拍板見面會時間落在明天晚間，因此體育局目前仍在積極邀約台灣隊陣容中的李凱威、陳冠偉、林凱威、張政禹、吉力吉撈．鞏冠等味全龍球員，尚未確認可出席人員。

台北市政府公布蔣萬安明天公開行程時說明，「與味全龍選手見面會」預計明天晚間7時在大巨蛋下沉式廣場舉辦，詳細活動內容待確認後另行通知。（編輯：李錫璋）1131125