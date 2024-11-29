富邦悍將25歲投手陳冠勳捕手蘇煒智 提任意引退

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒今天發出公告，中職富邦悍將隊25歲投手陳冠勳、25歲捕手蘇煒智提出任意引退申請，結束職業球員生涯。

悍將左投陳冠勳2021年參加中職選秀沒有獲得球隊青睞，後與富邦悍將隊簽下自主培訓球員合約，年底轉正式球員，2021年11月19日完成中職一軍初登板。

陳冠勳去年球季在一軍出賽場次較多，54場後援出賽戰績2勝、10次中繼成功，防禦率3.47，但本季在一軍出賽6場，6場後援投5局失掉8分（6分責失分），沒有勝敗戰績，防禦率10.80；中職生涯4年間一軍出賽75場，戰績2勝12中繼成功，防禦率4.62。

捕手蘇煒智同樣在2021年中職選秀落選，並與悍將簽下自主培訓球員合約，2022年季中轉正式球員，該年6月21日一軍初亮相，中職生涯一軍僅留下3場出賽紀錄，總計3打數沒有安打，今年沒有在一軍出賽。

中職今天公告，富邦球團所屬球員陳冠勳、蘇煒智依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。（編輯：管中維）1131129