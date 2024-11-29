本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒
首頁 / 運動

富邦悍將25歲投手陳冠勳捕手蘇煒智 提任意引退

2024/11/29 14:01（11/29 14:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊投手陳冠勳。（富邦悍將提供）
中華職棒富邦悍將隊投手陳冠勳。（富邦悍將提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒今天發出公告，中職富邦悍將隊25歲投手陳冠勳、25歲捕手蘇煒智提出任意引退申請，結束職業球員生涯。

悍將左投陳冠勳2021年參加中職選秀沒有獲得球隊青睞，後與富邦悍將隊簽下自主培訓球員合約，年底轉正式球員，2021年11月19日完成中職一軍初登板。

陳冠勳去年球季在一軍出賽場次較多，54場後援出賽戰績2勝、10次中繼成功，防禦率3.47，但本季在一軍出賽6場，6場後援投5局失掉8分（6分責失分），沒有勝敗戰績，防禦率10.80；中職生涯4年間一軍出賽75場，戰績2勝12中繼成功，防禦率4.62。

捕手蘇煒智同樣在2021年中職選秀落選，並與悍將簽下自主培訓球員合約，2022年季中轉正式球員，該年6月21日一軍初亮相，中職生涯一軍僅留下3場出賽紀錄，總計3打數沒有安打，今年沒有在一軍出賽。

中職今天公告，富邦球團所屬球員陳冠勳、蘇煒智依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。（編輯：管中維）1131129

延伸閱讀
中職2025年賽程公布 3/29開幕戰兄弟戰獅場地未定12強奪冠感動全台灣 一日球迷入坑中華職棒須知這些事圖輯／12強賽台灣奪冠奇幻旅程 棒壇新生代擊退美日寫歷史專訪／棒球12強台灣奪冠寫歷史 蔡其昌：致勝關鍵在情蒐古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比拿世界第一更驕傲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：