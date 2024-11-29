越南辦亞洲警察跆拳道公開賽 台灣等21國參加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南將於12月6日至9日在廣寧省舉辦2024年亞洲警察跆拳道公開賽。越南公安部今天表示，共有來自21個國家的選手報名，其中台灣代表團共有10多人。

越南公安部今天召開記者會表示，越南承辦2024年亞洲警察跆拳道公開賽，目的在於紀念越南人民公安成立80週年，以及全民保衛祖國安全日20週年，同時透過跆拳道賽事彰顯全球警察的團結。

越南公安部黨政工作局副局長阮氏翠清（Nguyen Thi Thuy Thanh）在記者會上說明，這次共有21個亞洲國家與地區的運動員參賽，代表團成員由官員、教練及選手等組成，預計將超過2000人出席。

面對詢問，阮氏翠清指出，台灣有組成代表團前來，共計10多人。她說，越南相關單位已著手協助各國代表團成員完成簽證手續、住宿、接駁等事宜，以利賽事進行。

根據大會資訊，這次比賽將在廣寧省（Quang Ninh）多功能體育場舉行，設有對打、品勢、擊破等比賽項目。開幕典禮於12月6日晚間8時登場，並於12月9日晚間7時頒發各獎項及閉幕。（編輯：田瑞華）1131129