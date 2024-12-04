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李凱威偶像是柯瑞 8日擔任PLG鋼鐵人開球嘉賓

2024/12/4 14:56
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣隊日前在世界棒球12強賽摘冠，陣中內野手李凱威受邀擔任8日台灣職籃PLG高雄鋼鐵人開幕週開球嘉賓。李凱威表示，自己不太會打球，只會投籃，偶像是NBA金州勇士球星柯瑞。

台灣職籃P.LEAGUE+新賽季已開打逾1個月，鋼鐵人將在12月7日、8日在高雄流行音樂中心海音館迎接主場開幕週，也是聯盟4隊中最晚展開主場賽事的隊伍，而休賽季戰力大搬風的鋼鐵人，開季至今2戰全敗，暫居墊底。

中華職棒味全龍隊二壘手李凱威這次入選世界棒球12強賽台灣代表隊，幫助台灣隊拿下冠軍，鋼鐵人今天發布新聞稿宣布，8日開幕週將邀請李凱威擔任開球嘉賓，期盼能藉由冠軍成員的加持，讓鋼鐵人在開幕週能夠奪下本季首勝，甚至是2連勝。

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李凱威過去雖有進場看球經驗，但受邀開球則是頭一遭。李凱威表示，自己不太會打球，只會投籃，偶像則是美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry），他透露，這是他首次回到家鄉高雄看球，除了很期待外，也祝福鋼鐵人能夠順利拿下勝利。

李凱威畢業於高雄市鼓岩國小、五福國中及高苑工商棒球隊，2019年中華職棒選秀會被味全龍相中，打擊及守備皆有不俗的表現，2022至2024年連續3年蟬聯二壘手金手套，2023、2024年獲選最佳十人，並曾在2023年幫助龍隊奪得重返中職後的首座總冠軍。（編輯：李亨山）1131204

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