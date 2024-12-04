冬盟松田賢大好投 台灣海洋隊不敵日本社會人

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）亞洲冬季棒球聯盟今天午場賽事在斗六棒球場開打，台灣海洋隊受制於日本社會人先發投手松田賢大，僅靠著林澤彬2度擊出高飛犧牲打得分，終場台灣海洋隊以2比9不敵社會人。

台灣海洋隊今天與日本社會人隊交手，台灣海洋隊推出姚恩多先發，社會人隊1局下就展開攻勢，山崎大輝敲安打、山本卓彌選到保送後，高橋隆慶、戶田航史、土井克也接連敲出安打，攻下3分；3局下戶田航史再敲1打點二壘安打。

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台灣海洋隊在6局上展開反攻，林莛淯、陽念祖敲安打後，林澤彬擊出高飛犧牲打，追回1分；8局上靠著四壞球、觸身球保送，以及林莛淯敲安打攻占滿壘，不過也僅靠著林澤彬的高飛犧牲打追回1分。社會人隊在8局下灌進5分大局，其中武藤健司從林栚呈手中轟出2分砲。

終場台灣海洋隊就以2比9不敵日本社會人隊，此戰社會人隊先發投手松田賢大用95球主投6局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分演出優質先發，奪下本屆賽會第2勝，也獲選為單場MVP；接著大宮隆寬後援投3局失1分。（編輯：張雅淨）1131204