基女林侑萱跆拳道品勢世錦賽摘金 盼奧運奪牌

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆女中選手林侑萱在世界跆拳道品勢錦標賽勇奪金牌，林侑萱今天出席歡迎會說，一路以來不曾想過放棄，遇低潮會大哭發洩，或吃零食安慰自己，她會再接再厲，盼在奧運會得牌。

今年世界跆拳道品勢錦標賽在香港舉辦，就讀基隆女中2年級的林侑萱在15歲至17歲組，以0.02分些微差距，擊敗韓國選手摘金。基隆女中今天舉辦歡迎會，基隆市長謝國樑出席頒發獎金。

林侑萱接受媒體採訪表示，冠軍戰韓國選手節奏打得比較快，當時她心想一定要打得比韓國選手還快且更有力道，如今獲得金牌，回想起每天一下課就去泰山訓練，搭車回到家已是深夜11時、12時，所有的努力都值得了，能獲得這面金牌，更要感謝教練及父母的付出。

她說，一路以來不曾想過要放棄跆拳道，遇到挫折會回家大哭一場發洩，不然就是吃點小零食安慰自己，告訴自己要繼續堅持下去，她會再接再厲，期盼能在亞運或奧運得牌為國爭光。

教練簡育南表示，因為2028年奧運會跆拳道品勢將列為賽事項目，這次賽事15歲至17歲組各國參賽踴躍，共有40餘國參賽，林侑萱一路過關斬將連贏6場，以極些微差距擊敗韓國選手獲得金牌。

簡育南指出，跆拳道品勢是套路的展現，動作標準化及精氣神等都列入評分範圍，評分分為技術分及表現分，林侑萱在冠軍戰，她與韓國選手在技術分得分相同，林侑萱贏在表現分。

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他表示，林侑萱當初放棄新台幣30萬元獎學金就讀基隆女中，因為林侑萱深知基隆女中非常支持跆拳道，距基隆女中上次奪得世界跆拳道錦標賽已是20多年前，很感謝校長林三維和基隆市教育處支持，一起造就這面金牌。

謝國樑指出，市府透過「潛優選手黃金計畫」積極培養具潛力的運動選手，每年選拔優秀選手提供資源協助，提升競技實力。基隆女中跆拳道專項更被選為基層訓練站重點學校，並獲得40萬元補助，為運動發展提供穩定後盾。（編輯：戴光育）1131206