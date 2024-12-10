本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

大專棒球聯賽黃丞翊延長賽12局再見安 世新首勝開張

2024/12/10 15:45（12/10 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）世新大學勝場開張，10日與高雄大學鏖戰至延長賽12局，靠著黃丞翊再見安打，以9比8搶下本屆賽會首勝。圖為球員開心上場慶祝畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月10日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）世新大學勝場開張，10日與高雄大學鏖戰至延長賽12局，靠著黃丞翊再見安打，以9比8搶下本屆賽會首勝。圖為球員開心上場慶祝畫面。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）大專棒球聯賽（公開一級）世新大學勝場開張，今天與高雄大學鏖戰至延長賽12局，靠著黃丞翊再見安打，以9比8搶下本屆賽會首勝，也是繼99學年度後再於公開一級搶勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽世新大學賽前在第一階段預賽吞下7連敗，今天第2階段預賽在台東賓賜棒球場與高雄大學交手，兩隊正規9局打完2比2戰成平手。

突破僵局制延長賽10局兩隊各得1分、11局兩隊各得2分，12局上高雄大學攻下3分，12局下世新大學靠著保送、高飛犧牲打、暴投先追回2分，黃丞翊再見安打、一棒2分幫助球隊搶下勝利。

世新大學後援投手周耀傳投5局被敲出5支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，失掉7分（2分責失分），球隊延長賽搶勝，周耀傳為勝投。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

輔仁大學今天與開南大學交手，輔仁大學先發投手林嘉文用104球投7局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制，林俊諺、石梓霖依序登板，各投1局，石梓霖9局上失掉2分，但沒有擴大失分危機。

輔仁大學1局下就有攻勢，靠著失誤、保送、盜壘、暴投，許賀捷安打先送回2分，2人出局後曾俊銘補上安打再添1分，6局下攻勢再起，靠著安打、保送、二壘打先拿1分，再靠著保送，許賀捷高飛犧牲打，送回團隊第5分。許賀捷今天單場2安貢獻3分打點，打擊表現最亮眼，率隊以5比2搶勝。（編輯：張雅淨）1131210

#高雄大學
#世新大學
#輔仁大學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：