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新北U18崔聖允單場2安2打點 盼追隨爸爸能進味全龍

2024/12/11 13:13
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）新北U18棒球賽新北藍隊外野手崔聖允今天單場2安2打點，助隊以6比4擊敗南投。崔聖允具長打能力，高中階段雖一度卡關，但調整動作找回好感覺，也盼未來追隨爸爸黃自強腳步加盟味全龍。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊今天與南投縣隊交手，新北藍隊崔聖允埋伏9棒，2局下敲出安打、帶有1分打點，3局下再敲出安打、也帶有1分打點，單場3打數敲出2安、貢獻2分打點。

崔聖允高一就被教練點名未來有機會扛起中心棒次、具有長打能力。總教練鄭志強表示，崔聖允高中有稍微「卡關」一下，但教練團持續給他機會，之前揮棒上會比較猶豫、擔心揮到壞球，有提醒他差不多的球就可以攻擊、慢慢打出自信，埋伏後段棒次對球隊也有很大幫助。

崔聖允表示，前陣子打擊狀況不是很好、擊球點掌握不好，透過打擊練習調整動作，慢慢找回好的感覺，自評高中階段在守備、打擊穩定度、揮擊力道上都有進步。

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崔聖允的爸爸黃自強是職棒退役球員，曾待過三商虎、味全龍隊。崔聖允表示，平時爸爸也會提醒一些觀念上的問題，若有機會當然會以職棒為目標，但自評目前可能能力還不夠，畢業如果沒有機會還是會先選擇去大學磨練。

崔聖允身高186公分、但身材稍微偏瘦，也希望再更壯一點，他表示，未來希望可以追隨爸爸的腳步、加入味全龍隊，而偶像是龍隊外野手郭天信，「因為他很強，守備、打擊都很好。」（編輯：張雅淨）1131211

鄭志強
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