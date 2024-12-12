2034世界盃足球賽由沙烏地阿拉伯主辦 人權組織譴責

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（中央社洛桑11日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）今天確認由沙烏地阿拉伯主辦2034年世界盃足球賽（World Cup），凸顯這個波灣王國在世界體壇日增的影響力，儘管沙國人權紀錄屢遭批評。

法新社報導，國際足總也在特別大會中宣布，摩洛哥、西班牙和葡萄牙將聯合主辦2030年世界盃，其中有3場比賽將在南美舉行。

國際足總211個會員國的代表皆透過視訊連線參與這場大會，投票確認沒有競爭對手的沙烏地阿拉伯將承辦2034年賽事。

沙國體育部長紹德（Abdulaziz bin Turki bin Faisal al Saud）表示：「這是值得自豪的一天，也是值得慶祝的一天，這是我們邀請全世界來到沙烏地阿拉伯的一天。 」

「我們打算在我們的王國舉辦一屆非凡的世界盃。」

然而，人權組織隨即發表譴責，他們堅稱，把世足賽的組織權交給沙國，會讓建築工人的生命承受風險，「代表著一個巨大的危險時刻」。

國際足總援用在各大洲輪流舉辦世界盃的原則，意味2034年世界盃僅歡迎亞洲或大洋洲申辦。

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2030年世界盃將迎來創辦百年慶典，組織規模史無前例，將有歐洲、非洲和南美洲的3個洲際協會參與，而2026年的下一屆世界盃則是首度有48支球隊參與，將在北美舉行。

沙烏地阿拉伯實質領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）一直利用體育來累積影響力並改善沙國全球形象，批評者認為，他透過「體育洗白」（Sportswashing），實際上是為了轉移外界對沙國人權紀錄的注意力。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131212