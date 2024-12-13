石主恩新北U18率新北藍晉4強 修正控球成可用之兵

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）新北U18棒球賽新北藍隊8強與新竹市隊交手，先發投手石主恩投6局僅失2分，率隊以7比2搶勝晉級4強，總教練鄭志強表示，石主恩透過調整投球機制、找回控球，有望成明年選拔賽可用之兵。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊先發投手石主恩8強好投，總計用94球投6局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發率隊搶勝晉級。

新北藍隊1局下抓準對手開賽不穩，靠著5次四死球保送先拿2分，許子彥二壘打幫助球隊再添2分，接著又連選2次四壞保送、劉承佑高飛犧牲打添分，首局就攻下6分、奠定勝基。

新北藍隊3局下再起攻勢，古定玄率先敲出安打，2人出局後崔聖允補上安打，送回團隊第7分，新北藍順利搶勝。

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新北藍隊總教練鄭志強表示，石主恩是鋁棒組的投手，奪下鋁棒聯賽大會最有價值球員（MVP），透過這個比賽也想要為明年的選拔賽做準備，今天8強讓石主恩擔任先發投手，提早適應木棒組的節奏和張力。

鄭志強也提到，先前的盃賽和友誼賽，石主恩的控球比較沒有這麼好，後來經過合作的運科單位貝思沛拉協助調整，改善投球機制，控球有調整回來，透過這段時間的比賽慢慢觀察，以他的投球能力，應該也會是接下來王貞治盃選拔賽的可用之兵。（編輯：陳政偉）1131213