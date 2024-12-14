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李來發獲宏道教練特別獎 陳偉殷錄影片感念恩師

2024/12/14 13:59（12/14 14:26 更新）
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第4屆宏道教練獎14日舉行頒獎典禮，今年首次頒發特別獎，向已故的棒球傳奇教練李來發致意，與李來發攜手征戰1984年洛杉磯奧運的棒球隊成員郭泰源（右3）、趙士強（左2）、林華韋（左3）、宏道基金會董事長林鴻道（左5）等人出席頒獎典禮。（宏道基金會提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月14日
第4屆宏道教練獎14日舉行頒獎典禮，今年首次頒發特別獎，向已故的棒球傳奇教練李來發致意，與李來發攜手征戰1984年洛杉磯奧運的棒球隊成員郭泰源（右3）、趙士強（左2）、林華韋（左3）、宏道基金會董事長林鴻道（左5）等人出席頒獎典禮。（宏道基金會提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月14日
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（中央社記者陳容琛台北14日電）第4屆宏道教練獎今年首次頒發特別獎，向已故的棒球傳奇教練李來發致意，昔日愛徒陳偉殷也錄製影片感念恩師，「精神一直鼓勵我們。」

勉勵長年為體育界默默付出的教練，宏道教練獎每年歷經嚴謹的審查過程，評選出績優訓練獎、全人培育獎及特殊奉獻獎等獎項，獎金從新台幣6萬元至30萬元不等。

而為了向才剛辭世的棒球傳奇教練李來發致意，宏道基金會今年首次頒發特別獎，與李來發攜手征戰1984洛杉磯奧運的棒球隊成員，包含郭泰源、趙士強、林華韋、楊清瓏及曾智偵等人也出席今天的頒獎典禮，讓宏道基金會董事長林鴻道打趣，瞬間讓頒獎典禮充滿亮點。

林鴻道致詞時提到，李來發在球員時期就常入選國家隊，也曾加入過日本職棒南海鷹（現軟銀鷹），退役後多次帶領台灣棒球代表隊征戰國際賽，尤其1992年在巴塞隆納奧運率隊勇奪銀牌，當時締造台灣棒球的最高榮譽，之後更到高苑工商棒球隊執教，培育台灣下一代的棒球人才，「他留下非常好的典範。」

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李來發的女兒今天上台領獎時表示，懷著無比感恩與不捨的心情，代表父親接受這份殊榮，「全家人要向宏道基金會致上最誠摯的感謝，因為這項深具意義的教練特別獎，不僅是無上的榮耀，更是一份珍貴的回憶。」

值得一提的是，具有美國職棒大聯盟經歷的球星陳偉殷也錄製影片，感謝恩師李來發對棒球無私的奉獻與對選手的關懷，深深影響了無數的後輩，「這個特別獎是對他一生努力的肯定，也是我們對他的感謝和敬意，他的精神會一直鼓勵著我們。」（編輯：陳政偉）1131214

#林鴻道
#李來發
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