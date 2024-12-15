TPBL馬建豪帶傷轟26分 率夢想家摘3連勝

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（中央社記者陳容琛台北15日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家馬建豪今天頂著左手大拇指腫脹上陣，卻攻下全場最高26分，率隊以123比107擊敗台北台新戰神，摘下3連勝。

夢想家今天作客近期氣勢如虹的戰神，上半場雙方陷入拉鋸戰，僅帶著1分領先進入下半場的夢想家，在易籃後加強防守強度，製造更多轉換快攻、三分球空擋的機會，尤其當家球星馬建豪在下半場獨攬21分，幫助球隊一舉擴大領先差距，最後夢想家以16分之差取得3連勝。

此役馬建豪手感火燙，轟進全場最高26分，包含5記三分彈，還外帶6籃板、2助攻。他在賽後接受媒體聯訪時笑說，自己很喜歡在和平籃球館比賽，從去年的瓊斯盃到近期的亞洲盃資格賽迎戰香港，都有不錯表現，「算是另類的主場」。

不過，其實馬建豪此場是帶傷上陣，他透露，前役面對新竹御嵿攻城獅不慎導致左手大拇指腫脹，這幾天吃消炎藥才比較消腫，「今天一開始運球運不太起來，現在也不太能握拳」。

夢想家近期面臨「地獄賽程」，在8天內征戰4場比賽，總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）坦言，過程很漫長，上半場球員確實有點疲勞，因此在中場休息交代把節奏拉快一點，搭配教練團的防守調整，而且球員維持不錯的外線命中率，成為勝利分水嶺，「這場比賽展現團隊韌性，我也肯定球員的付出」。（編輯：管中維）1131215