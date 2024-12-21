TPBL克拉領軍退特攻 攻城獅新主帥帶兵首戰贏球

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹攻城獅今天靠著洋將克拉拿下個人新高30分，率隊以93比78擊敗新北中信特攻，終止5連敗，新主帥威森帶兵首戰就收下勝利。

開季以2勝7敗暫居墊底的攻城獅，連續2年季中更換總教練，17日宣布由約旦裔美籍的威森（Wesam Al-Sous）接掌兵符，今天作客新莊體育館出戰特攻，球員們也相當給面子，上半場打完以46比34領先。

上半場攻下14分的攻城獅洋將克拉（Earl Clark）第3節火力持續加溫，單節獨攬13分，並幫助球隊守住領先，拿下這一勝後，終於擺脫近期5連敗。

威森賽後接受媒體訪問時表示，感謝球員上場後展現百分之百拚拼勁，展現球隊應該有的氣勢，「雖然現在強度，還沒達到教練團預期，但這是個過程，我對於球員表現感到驕傲，希望今天比賽強度，能複製到未來每一場比賽中。」

攻城獅的克拉拿下30分、18籃板，得分也是來台新高，而米克獅（Kennedy Meeks）、高國豪各斬獲14分、11分。

談到新主帥，高國豪認為，教練會設定好每個人角色和位置，「最喜歡的是他的直接，不管是洋將還是本土，不對就是不對，他會直接告訴你，這對我們來說是成長的養分，也是我覺得不一樣的地方」。（編輯：管中維）1131221