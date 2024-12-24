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台鋼雄鷹與洋投後勁談妥合約 總值39.25萬美元

2024/12/24 14:54
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職台鋼雄鷹隊今天公布與洋投後勁（Bradin Hagens）談妥2025年合約，總值39.25萬美元，成為新球季第4名完成續約的洋將。

洋投後勁在中華職棒2021年至2023年球季都以後援為主，今年轉戰雄鷹隊角色調整為先發投手，本季總計13場先發，除了1場投5.1局失掉1分，其餘12場比賽都是優質先發，共投79.1局，僅被擊出66支安打，送出54次奪三振，防禦率2.04、奪下7勝，展現壓制力、出賽成為勝利保證。

雄鷹隊今天宣布與後勁談妥合約，2025年球季合約總值39.25萬美元（約新台幣1284萬元），是繼投手小野寺賢人、吉田一將以及洋砲魔鷹（Steven Moya）之後，第4名完成續約的外籍球員。

球團表示，後勁不只投手丘上精彩表現，在職棒場上豐富經驗也是年輕選手仿效對象，更常主動關心陣中後輩、給予提醒與建議，相處起來沒有年齡、語言隔閡，與本土選手打成一片。

對於2025年球季再次與台鋼雄鷹並肩作戰，後勁透過球團新聞稿表示非常興奮，對於協助陣中年輕投手群也會盡其所能，希望在雄鷹隊史第2年一軍賽季可以進一步幫助球隊，往季後賽目標邁進。

後勁先前效力樂天桃猿隊期間中文譯名為豪勁，2024年加入雄鷹登錄名「後勁」，除了與高雄地名結合，登板時更會響起高雄捷運音樂。球團表示，後勁在球季尾聲8、9月8場登板拿5勝、防禦率僅1.08，更是人如其「名」，展現十足後勁。（編輯：張雅淨）1131224

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台鋼雄鷹與洋砲魔鷹完成續約 合約總值57.5萬美元
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